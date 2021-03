Bispos desaconselham católicos norte-americanos a receberem vacina da Johnson & Johnson

A Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos está a desencorajar os católicos a receberem a vacina para a covid-19 da Johnson & Johnson, sempre que houver outra solução.

Tanto a Conferência dos Bispos Católicos como mais seis dioceses norte-americanas manifestaram "preocupações morais adicionais" em relação à vacina devido ao uso de células cultivadas em laboratório que descendem de células retiradas do tecido de fetos abortados na década de 80.

“A aprovação da vacina COVID-19 da Johnson & Johnson para uso nos Estados Unidos levanta novamente questões sobre a permissibilidade moral do uso de vacinas desenvolvidas, testadas e/ou produzidas com a ajuda de linhas celulares provenientes de abortos”, referem em cominucado .

“As vacinas da Pfizer e Moderna levantaram preocupações porque foi usada uma linha celular derivada do aborto para testá-las, mas não foi usada na produção. Já a vacina Johnson & Johnson, foi desenvolvida, testada e produzida com linhas de células provenientes do aborto, levantando preocupações morais adicionais”, continuam.