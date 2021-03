Covid-19: Israel já vacinou mais de 4 milhões de pessoas com as duas doses

O número de israelitas que receberam as duas doses da vacina contra o novo coronavírus ultrapassou hoje os quatro milhões, o que representa quase metade da população, indicou o Ministério da Saúde de Israel.

De acordo com a mesma fonte, 55% dos cerca de nove milhões de habitantes recebeu pelo menos uma dose da vacina Pfizer, enquanto 44% já foram inoculados também com a segunda.

Isto permitiu manter a tendência decrescente de contágios e regressar a uma quase normalidade, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

No último mês, o índice de testes de coronavírus positivos passou de 8% para os 3,1% registados na quinta-feira.

A idade média dos novos casos também caiu significativamente após a vacinação dos mais velhos, dos quais a grande maioria já recebeu as duas doses há algum tempo.

Animadora é ainda a diminuição do número de doentes em estado grave, que no mês passado caiu de cerca de 1.000 para pouco mais de 600.

Estes indicadores foram essenciais para a decisão do Governo de reabrir no passado domingo os bares, cafés e restaurantes em todo o país, assim como de recomeçar as aulas presenciais para a maioria dos estudantes.

Estas medidas, que privilegiam a população vacinada e com o "passe verde" para imunizados, incluíram a abertura de espaços culturais, locais de culto e estádios.

Ao mesmo tempo, investigadores locais têm realizado estudos sobre a eficácia da vacina na população, que não só confirmaram os resultados dos ensaios clínicos da Pfizer, como foram usados pela farmacêutica para demonstrar que a vacina é mais eficaz do que se pensava.

A empresa fez um acordo com o Governo israelita, fornecendo-lhe rapidamente as vacinas em troca de informações sobre a campanha de vacinação no Estado hebreu.

"Sabíamos que era proveitoso para a humanidade poder selecionar um país onde pudéssemos demonstrar como a vacinação pode ter impacto nos índices de saúde (...) e económicos, porque seriam capazes de reabrir a sua economia", declarou o diretor executivo da Pfizer, Albert Bourla, na quinta-feira, numa entrevista ao Canal 12 de Israel.

Como Israel se transformou num laboratório mundial da vacinação

Reportagem Especial do correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman.