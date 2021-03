Covid-19. Alemanha deverá receber vacinas da Johnson & Johnson em abril

As primeiras vacinas da Johnson & Johnson, que esta sexta-feira recebeu 'luz verde' pelas autoridades sanitárias da União Europeia (UE), poderão chegar à Alemanha no início de abril, anunciou o ministro da Saúde, Jens Spahn.

"Temos uma autorização europeia, mas sabemos que haverá entregas, no mínimo, em meados ou no final de abril (...). É importante que a UE, como signatária dos contratos com a Johnson & Johnson, conduza as discussões", disse o governante, em conferência de imprensa citada pela France-Presse (AFP).