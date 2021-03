Profissionais que prestam cuidados respiratórios ao domicílio ainda não foram vacinados

Os profissionais que prestam cuidados respiratórios ao domicílio, em parceria com o Serviço Nacional de Saúde, ainda não foram vacinados contra o coronavírus.

Associação Portuguesa de Cuidados de Saúde ao Domicílio ainda não tem teve resposta positiva da task force aos pedidos de urgência, uma vez que assiste uma população muito vulnerável.

Consideram-se parte integrante do sistema de saúde pública, dada a natureza do serviço que prestam, e sublinham que as associações congéneres de outros países da Europa já têm os profissionais vacinados, como a Alemanha, a Bélgica ou a Espanha.