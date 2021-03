Covid-19. EUA administram 100 milhões de doses da vacina em 58 dias

O Presidente dos Estados Unidos lançou o objetivo: administrar 100 milhões de doses da vacina em 100 dias. Mas a meta foi alcançada ao 58.º dia.

Há dois meses, apenas 8% dos idosos tinham recebido a primeira dose da vacina no país, número que está agora nos 65%. Nesta faixa etária, 36% já receberam as duas doses.

No Brasil, a já lenta campanha de vacinação encontra vários obstáculos para chegar a todos, sobretudo às áreas mais remotas. São mais de duas horas de caminho para chegar à aldeia de Nova Esperança, que faz do nome convicção com a chegada da vacina.

No Rio de Janeiro multiplicam-se as longas filas nos centros de vacinação que voltaram a funcionar depois de uma paragem obrigatória por falta de doses.