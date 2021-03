Uma pessoa vacinada a cada 4 segundos, mas Portugal está há 17 dias abaixo da média da UE

Portugal está há 17 dias abaixo da média da União Europeia.

Foram administradas 13,4 doses por cada 100 habitantes, abaixo da média e muito longe de Malta, o país com melhor desempenho, com 34,2 doses administradas por casa 100 pessoas.

Em relação às duas doses, Portugal é o novo melhor da União Europeia, com 4,5% da população imunizada por via da vacina.

O Norte é a região com mais doses administradas: quase 450 mil. Segue-se Lisboa com pouco menos e o Centro e Alentejo mantêm-se como as zonas onde a percentagem de população com pelo menos uma dose tomada é maior.

A média dos últimos sete dias indica que foi vacinada 1 pessoa a cada 4 segundos.

O objetivo é vacinar 70% da população até ao verão.

