Vacinas chegam a casa de idosos que vivem nas zonas mais remotas do país

Esta semana começou também a vacinação ao domicílio. Para ajudar no processo, a Gulbenkian disponibilizou 50 carrinhas.

As primeiras já circulam no Norte do país para evitar a deslocação das populações mais vulneráveis.Para já, foram preparadas cinco carrinhas. É a fase piloto do projeto, que depois pretende passar ao resto do país.

As equipas que vão às casas são constituídas por um médico e um enfermeiro.

A ideia é que depois se possam também vacinar os utentes dentro das carrinhas. A estimativa é realizar até 100 mil vacinações.

Veja também: