"Capitalismo e ganância levaram ao sucesso da vacinação no Reino Unido": Boris Johnson volta a causar polémica

No Reino Unido, as palavras do primeiro-ministro numa reunião com deputados estão a causar polémica. Boris Johnson terá dito que o sucesso do plano de vacinação do Reino Unido se deve ao capitalismo e à ganância.

Boris Johnson ter-se-á apercebido do impacto das suas palavras e retirou logo o que disse. Vários membros do Governo apressaram-se a garantir que tudo não passou de uma piada.

Com mais de 31 milhões de doses administradas, o Governo prepara o regresso à normalidade, num futuro em que poderá ser preciso mostrar um certificado de vacinação para entrar num tradicional pub.