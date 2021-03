Covid-19. Sever do Vouga é o concelho mais vacinado do distrito de Aveiro 

A 11 de fevereiro, arrancou o projeto piloto de vacinação na região. Sever do Vouga foi o primeiro concelho do Baixo Vouga a vacinar a população com mais de 80 anos.

O mais recente relatório da vacinação indica que a nível nacional 9% da população já recebeu a primeira dose da vacina, e 5% tem a vacinação completa.

Em Sever do Vouga, até ao final da semana estarão vacinadas cerca de duas mil pessoas, quase 20% da população residente.

Concelho pequeno e com grande percentagem de idosos, é o município do Baixo Vouga que está mais adiantado na vacinação contra a covid-19.

Sever do Vouga tem apenas dois casos ativos de covid-19 e registou a última morte relacionada com a doença precisamente no dia em que começou a vacinação.

No próximo fim de semana está previsto vacinar 85 docentes e não docentes das escolas do concelho.