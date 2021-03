OMS considera que vacinas chinesas contra a covid-19 são eficazes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que as vacinas criadas pela China contra a covid-19, a Sinopharm e Sinovac, são eficazes.

"Têm níveis de eficácia que seriam compatíveis com os requisitos da OMS para as vacinas, ou seja, cerca de 50% e de preferência perto ou cerca de 70%, e claro, têm todos os dados de segurança que mostram que estas vacinas não causarão problemas a quem as tomas", informou Alejandro Cravioto, responsável da OMS.