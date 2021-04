O processo de vacinação: a preocupação e prioridade em quase todos os países do mundo

Numa pequena volta ao mundo, percebe-se que o processo de vacinação é a preocupação e prioridade em quase todos os países.

O gigantesco Stade de France entrou no campo da imunização. Está aberto para vacinar em massa os maiores de 70 anos ou com mais de 50 anos com problemas de saúde.

O Reino Unido está ainda a pensar num passaporte para os vacinados. Uma medida polémica, dizem os que acham que é o mesmo que obrigar à vacinação.

Nos Estados Unidos há quem queira a vacina e seja excluído por critérios com que a Casa Branca não vai pactuar. O Presidente Biden vai estender a lista de candidatos à vacina a todos os adultos a partir de 1 de maio.