Depois do pré-escolar e 1º ciclo, vão ser vacinados, no próximo fim de semana, os docentes e não docentes do 2º e 3º ciclos e do ensino secundário.

Apesar da polémica em torno da vacina da AstraZeneca, diretores e sindicatos acreditam que o processo vai decorrer com normalidade.

O plano de vacinação dos profissionais das escolas deve ficar concluído em abril. No total devem ser vacinadas cerca de 280 mil pessoas.