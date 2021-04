Portugal pondera substituir 2.ª dose da AstraZeneca por outras vacinas, mas investigadores dividem-se

Quem tem menos de 60 anos e já começou a ser vacinado com a AstraZeneca pode receber a segunda dose de outra marca. É uma das possibilidades admitida pela Comissão Técnica de Vacinação, que aguarda mais estudos para tomar uma decisão.

Mas Luís Graça, investigador e membro da comissão técnica, explica que a evidência que existe até ao momento não aponta para quaisquer riscos em combinar vacinas.

"Aquilo que se pretende, do ponto de vista das nossas defesas, é expor a nossas defesas à mesma proteína do vírus que foi apresentada na primeira administração da vacina. E todas as vacinas usam a mesma proteína do vírus, a spike", explica.