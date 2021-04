Covid-19. Idosos esperaram várias horas pela vacina em Vila Franca de Xira

Problemas informáticos voltaram a causar longas filas para vacinação, desta vez em Vila Franca de Xira. Esta quarta-feira, à porta do centro de vacinação contra a covid-19, ao fim de várias horas de espera e sem qualquer informação, o distanciamento começou a perder-se e a revolta dos que aguardavam pela vacina falou mais alto.

O Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo convocou 900 pessoas para serem vacinadas. A ARS de Lisboa e Vale do Tejo diz que nem todas cumpriram o horário agendado, o que fez aumentar o tempo de espera.