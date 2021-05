EUA poderão apoiar levantamento da propriedade intelectual sobre as vacinas contra a covid-19

A notícia de que os Estados Unidos poderão apoiar o levantamento da propriedade intelectual sobre as vacinas contra a covid-19 está a ser recebida com entusiasmo por grande parte do mundo. Quem não partilha esse entusiasmo são as grandes farmacêuticas e alguns estados.

A principal conselheira para o Comércio da Administração Biden veio dizer que a crise justifica o levantamento temporário das patentes e que as negociações devem ocorrer no seio da Organização Mundial do Comércio e que as farmacêuticas deviam aderir à ideia voluntrariamente. Mas os primeiros sinais não vão nesse sentido, sobretudo depois da queda em bolsa dos principais fabricantes de vacinas.

Ao lado da indústria farmacêutica e contra o levantamento de patentes está o Reino Unido, a Alemanha e a Suíça.

Já França mudou de ideias e junta-se à Gavi Aliança para as vacinas, que lidera a Covax, e aos grande blocos mundiais como a China, a Rússia e a Índia.

A matéria vai estar em cima da mesa do jantar de chefes de Estado europeus que ocorre esta sexta-feira, no Porto. A líder da Organização Mundial do Comércio, onde o assunto poderá ser negociado durante largos meses, já fez saber que acolhe a ideia de braços abertos.

