Covid-19. Jovem foi injetada com seis doses da vacina por engano

Uma italiana da cidade de Massa, no norte do país, recebeu seis doses da vacina contra a covid-19 por engano, tendo passado um dia em observação no hospital, do qual recebeu hoje alta e encontra-se bem.

A jovem, de 23 anos, trabalha em psicologia clínica e, enquanto profissional de saúde, foi vacinada dentro das categorias prioritárias, confirmaram hoje as autoridades sanitárias locais em videoconferência de imprensa.

A jovem foi injetada com um frasco inteiro da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Sars-CoV-2, que contém seis doses.

Ao perceber o erro, os enfermeiros responsáveis pela vacinação avisaram a jovem, que foi ao departamento de Urgências em Massa, na região da Toscana, onde permaneceu em observação durante 24 horas e hoje recebeu alta.

Atualmente, a jovem está bem e "nenhum efeito colateral foi registado", mas os médicos vão acompanhar a sua evolução para avaliar os efeitos no sistema imunológico após receber um excesso de antígenos na sua vacinação.

O caso foi relatado à Agência Italiana de Medicamento e as autoridades regionais de saúde abriram uma investigação para esclarecer o que aconteceu.