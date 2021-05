Covid-19. Ministro da Saúde alemão propõe passar a vacinar toda a população a partir de junho

POOL New

O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, propôs hoje que o país passe a vacinar a população em geral a partir do mês de junho.

Até agora, a Alemanha tem estado a administrar a vacina apenas aos grupos considerados vulneráveis, como por exemplo pessoas com mais de 60 anos ou com doenças autoimunes, com asma ou diabetes.

Jens Spahn propõe que, a partir de 7 de junho, toda a população adulta passe a ser elegível para a toma da vacina.

Alemanha regista 5.412 novas infeções e 64 mortes em 24 horas

A Alemanha registou 5.412 novas infeções pelo novo coronavírus e 64 mortes em 24 horas, mantendo estável a incidência acumulada em sete dias, divulgou na madrugada desta segunda-feira o Instituto Robert Koch (RKI).

Há uma semana, foram registados 12.656 novos casos do SARS-CoV-2 e 127 mortes num dia, indicou o RKI.

A incidência acumulada em sete dias permaneceu estável na Alemanha no domingo com 83,1 novas infeções por coronavírus por 100.000 habitantes, diante dos 118,6 na segunda-feira passada, e 69.144 novos casos em sete dias.

Na última sexta-feira, a incidência caiu para menos de 100 casos por 100.000 após quase dois meses, depois de atingir o seu pico nesta terceira onda no dia 26 de abril com 169,3 novas infeções. O máximo atingido em toda a pandemia foi registado em 22 de dezembro, com 197,6.

O número máximo de infeções foi registado em 18 de dezembro com 33.777 novos casos do novo coronavírus num dia e o registo de óbitos, em 14 de janeiro, com 1.244 mortes.

O fator de reprodução semanal é de 0,82, o que significa que a cada 100 infetados contagiam uma média de 82 outras pessoas.