Covid-19. Vacinação interrompida na Madeira

A campanha de vacinação contra a covid-19 na Madeira vai ser interrompida, anunciou hoje a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil em comunicado. Duas das cinco embalagens entregues estão estragadas.

O comunicado explica que as doses entregues na farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça apresentam "sinais de humidade externa".

A situação foi comunicada à Pfizer, que deu indicações para a não utilizarem as vacinas.

Todas as pessoas que foram convocadas para a vacinação no dia de hoje vão ter de fazer novo agendamento.

Vacina da Pfizer pode ser guardada no frigorífico até um mês

Um frasco da vacina anticovid-19 da BioNTech/Pfizer pode ser armazenado num frigorífico normal até um mês, anunciou hoje a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), esperando que a alteração facilite o processo de vacinação ao nível europeu.

Em comunicado, o regulador europeu explica que o seu comité de medicamentos humanos "recomendou uma alteração às condições de armazenamento aprovadas para a Comirnaty, a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela BioNTech e Pfizer, que facilitará o manuseamento da vacina em centros de vacinação em toda a UE".

Em concreto, "esta alteração alarga de cinco dias para um mês - 31 dias - o período aprovado para armazenamento do frasco não aberto e descongelado a 2-8°C, ou seja, num frigorífico normal após a retirada do congelador", acrescenta a EMA.

A agência europeia explica que esta decisão surge após uma análise dos "dados adicionais do estudo de conservação apresentados à EMA pelo titular da autorização de introdução no mercado", adiantando esperar que esta "maior flexibilidade no armazenamento e manuseamento da vacina tenha um impacto significativo no planeamento e logística da administração da vacina nos Estados-membros da UE".

Os números da covid-19 na Madeira

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 2 mortes e 199 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região Autónoma da Madeira registou hoje oito novos casos, contabilizando 9.501 infeções e 68 mortes devido à covid-19, desde março de 2020.