Covid-19. 10,5 milhões de franceses completamente vacinados

Mais de 10,5 milhões de franceses já foram vacinados com as duas doses da vacina contra a covid-19, cerca de 20% da população com mais de 18 anos, segundo informações das autoridades francesas.

O esforço de vacinação prossegue no país, com 10.578.349 pessoas vacinadas com as duas doses e 24.992.823 pessoas com a primeira dose da vacina. Mais de 684.907 pessoas foram vacinadas nas últimas 24 horas.

O número de pessoas hospitalizadas é agora de 17.272, menos 669 do que na véspera. Há ainda 3.104 pacientes nos cuidados intensivos, menos 102 pessoas do que no dia anterior.

Desde quinta-feira, morreram em França 125 pessoas e houve 11.268 casos confirmados do novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.513.088 mortos no mundo, resultantes de mais de 168,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.