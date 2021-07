Covid-19. Variante Delta representa mais de 83% dos casos nos EUA

Os Estados Unidos estão a sofrer uma vaga de novos casos de covid-19. Mais de 83% são da variante Delta. O crescimento das infeções ocorre sobretudo nos Estados com taxas de vacinação mais baixas.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano admite que a variante Delta representa já mais de 83% dos novos coronavírus em circulação nos Estados Unidos.

Estudos recentes indicam que no primeiro e segundo dia de sintomas as pessoas infetadas com a variante Delta são portadoras de uma carga viral mil vezes mais elevada do que se registava noutras variantes. A média de novos casos a 7 dias aumentou 53%.

Os avanços da vacinação nos países mais desenvolvidos estão a acentuar a desigualdade no mundo e a comprometer a imunidade coletiva. Esta semana, a OMS revelou que mais de 3,5 mil milhões de vacinas foram já distribuídas globalmente. Mas mais de 75% foram para apenas 10 países.

Veja também: