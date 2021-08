As autoridades de saúde do norte da Alemanha pediram a milhares de pessoas, na terça-feira, para tomarem uma nova vacina contra a covid-19 depois de terem descoberto que uma enfermeira da Cruz Vermelha pode ter injetado uma solução salina.

A enfermeira é suspeita de dar aos utentes uma injeção com solução de sal em vez de doses das vacinas num centro de vacinação na Frísia, no início da primavera.

"Estou chocado com este episódio", disse Sven Ambrosy, um vereador local, no Facebook, enquanto as autoridades locais ligavam para cerca de 8.600 residentes que podem ter sido afetados.