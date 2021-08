Número de jovens vacinados no fim de semana superou a expetativa

No fim de semana foram vacinados 148 mil jovens entre os 12 e os 15 anos. São mais 38 mil jovens do que estavam agendados.

Os jovens que não foram vacinados este fim de semana, têm uma nova oportunidade no próximo.

Com quase 72% da população totalmente vacinada, Portugal é o terceiro país do mundo com o processo de vacinação mais rápido.

Na União Europeia só Malta está à frente, em primeiro lugar.

Se o ritmo de vacinação se mantiver, dentro de uma semana 85% da população portuguesa estará vacinada.

Em oito meses, Portugal já administrou mais de 14 milhões de vacinas.