Covid-19: vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos com apenas uma dose na Inglaterra

Esta segunda-feira as autoridades de saúde inglesas recomendaram a vacinação de todos os jovens entre os 12 e os 15 anos, mas apenas com uma dose da Pfizer. Isto porque, existe um risco de inflamação do miocárdio, sobretudo em rapazes.

Até agora, entre os 12 e os 15 anos, só era vacinado quem tinha problemas de saúde.

O Governo britânico anunciou esta terça-feira que na próxima semana vai avançar com a terceira dose da vacina contra o novo coronavírus. O reforço vacinal destina-se a população acima dos 50 anos, residentes em lares e trabalhadores do setor da saúde e social.

A Pfizer e a Moderna são as vacinas preferidas como terceira dose e poderão ser administradas ao mesmo tempo que a vacina da gripe.

A dose de reforço só deverá ser administrada seis meses depois da segunda toma.

