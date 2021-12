Só metade das vacinas doadas por Portugal chegou ao destino

Portugal já doou mais de quatro milhões de vacinas a países pobres. As entregas foram feitas no âmbito de programas de cooperação, mas só metade chegou ao destino.

De acordo com o Governo, as doações estão a ser feitas de duas formas. Para Timor e Países Africanos de Língua Portuguesa, já foram entregues quase dois milhões de vacinas em voos da TAP. As restantes foram doadas à Covax, a aliança internacional criada para combater o fosso entre países ricos e pobres.

À iniciativa global, Portugal entregou até agora 2,5 milhões de doses, mas só 300 mil foram usadas. Os lotes estarão ainda nos produtores, à espera de serem distribuídos.

O mecanismo tinha prometido enviar, só este, ano dois mil milhões de doses aos países carenciados, mas cumpriu pouco mais de 25% dos objetivos. Ao destino chegaram até agora menos de 600 milhões de vacinas.

