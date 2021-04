Portugal com mais 6 mortes e 478 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza este sábado mais 6 mortes e 478 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim divulgado, desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 834.442 casos e 16.965 mortes, estando este domingo ativos 24.792 casos, mais 164 em relação ao dia anterior.

Este domingo, 384 doentes estão internados em enfermaria, mais 6 em relação a sábado, e 98 em cuidados intensivos, o mesmo número que no dia anterior.

Os dados revelam também que 308 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 792.685 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 511 relativamente a sábado, totalizando agora 24.313.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal está em 0,98 enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias está nos 72,1, segundo dados divulgados.

As mortes anunciadas hoje verificaram-se no Norte (dois óbitos), no Centro (mais dois óbitos), uma na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra no Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 134 novas infeções, contabilizando-se até agora 315.758 casos e 7.191 mortos.

A região Norte tem 172 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 335.149 casos de infeção e 5.337 mortes.

Estas duas regiões têm hoje, em conjunto, 64% do total de novas infeções.

Na região Centro registaram-se mais 42 casos, acumulando-se 118.464 infeções e 3.011 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 51 casos, totalizando 29.722 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 30 novos casos, acumulando-se 21.563 infeções e 357 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou mais 35 casos, contabilizando 9.122 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 14 novos casos e contabilizam 4.650 casos e 31 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 378.523 homens e 455.613 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 306 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.909 eram homens e 8.056 mulheres.