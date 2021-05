Portugal com mais uma morte e 324 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais uma morte e 324 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.992 mortes e 839.582 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 22.313 casos, mais 53 em relação a sábado.

O boletim da DGS revela que estão internados 268 doentes, mais oito do que no sábado. Nos cuidados intensivos estão 74 doentes.

Os dados indicam ainda que mais 270 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 800.277 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. As autoridades de saúde têm sob vigilância 20.261 contactos, menos 395 relativamente ao dia anterior.

Pessoas que têm entre 60 e 65 anos já podem autoagendar a vacinação

A vacinação contra a covid-19 está prestes a entrar numa nova fase e, nesta altura, há a possibilidade do autoagendamento para quem tem mais de 60 anos.

Estava previsto que esta fase se inicasse no final da semana, mas acabou por ser antecipada. Os cidadãos com mais de 60 anos podem agora fazer o autoagendamento da vacina contra a covid-19 no portal disponível no site da DGS.

O objetivo é aumentar o ritmo de vacinação e atingir de forma consistente as 100 mil vacinas administradas por dia. A meta já foi alcançada na última quinta-feira, mas a task force compromete-se a torná-la regular.

