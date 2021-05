Portugal com mais 4 mortes e 485 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 4 mortes e 485 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.998 mortes e 840.493 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 21.874 casos, mais 166 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 248 doentes, menos 9 do que ontem, terça-feira.

Nos cuidados intensivos estão 71 doentes, o mesmo número que ontem.

Os dados indicam ainda que mais 315 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 801.621 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 19.618 contactos, menos 81 relativamente ao dia anterior.

Mais de 2,9 milhões de pessoas em Portugal têm pelo menos uma dose da vacina

Mais de 2,9 milhões de pessoas já foram vacinados em Portugal contra a covid-19, dos quais mais de 1,1 milhões têm a vacinação completa, segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório semanal da vacinação, 2.948.708 (29%) pessoas receberam a vacina, das quais 377.590 na última semana.

Do total de pessoas já vacinadas, 1.119.826 têm a vacinação completa com as duas doses, o que equivale a 11% da população.

No total, já foram administradas 4.068.534 doses de vacinas desde que se iniciou o processo de vacinação contra a covid-19, em 27 de dezembro de 2020, indicam os dados da DGS.

Gouveia e Melo diz que não se deve promover vacinação fora dos limites da idade

O coordenador da 'task-force' para o plano de vacinação contra a covid-19 defendeu que a vacinação fora do limite de idade determinada para algumas vacinas, admitida em normas, não deve ser promovida pelas autoridades.

Gouveia e Melo, que falava na Comissão Parlamentar de Saúde, respondia a uma pergunta sobre as normas emitidas pela Direção Geral da Saúde (DGS), que permitem que as pessoas fora do limite de idade para a vacina da Johnson & Johnson (administrada a partir dos 50 anos) e da Astrazeneca (a partir dos 60 anos) possam optar por receber estas vacinas.

"Há essa possibilidade e está a ser estudada. A única preocupação que deve ser tomada em conta é o facto de não devermos promover isso. A promoção desse tipo de atitude pode mais tarde reverter para o Estado uma responsabilidade", afirmou.

Sobre esta matéria, Gouveia e Melo acrescentou ainda: "Uma coisa é as pessoas pedirem de forma voluntária e outra é nós promovermos esse mecanismo, incentivando, de alguma forma, esse tipo vacinação".

LINKS ÚTEIS