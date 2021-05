Portugal regista mais uma morte e 334 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza este domingo mais uma mortes e 334 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.007 mortes e 842.182 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 22.275 casos, mais 104 em relação a sábado.

O boletim da DGS revela que estão internados 245 doentes, menos 22 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 76 doentes.

Hoje foram dadas como recuperadas mais 229 pessoas, totalizando agora 802.900 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde mantêm em vigilância 18.808 contactos, mais 15 do que no sábado.

Número de novos internamentos com maior aumento em quase um mês

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 22 internamentos de pessoas com covid-19, o maior aumento diário em quase um mês, a par de uma morte atribuída à covid-19 e 334 novos casos de infeção.

Portugal tem agora 245 pessoas internadas com covid-19, 76 das quais nos cuidados intensivos, onde desde sábado estão mais cinco pessoas.

Depois de um aumento acentuado nos internamentos a partir de finais de dezembro de 2020, que atingiu um pico no dia 01 de fevereiro (6.869 internados), esse número tem vindo a descer, com algumas flutuações.

O número de novos internamentos diários registado hoje é o maior desde 19 de abril, quando o número aumentou de 428 no dia anterior para 454 (mais 26 pessoas).



Novo recorde de vacinas administradas num só dia em Portugal

Foram administradas em Portugal 125 mil vacinas contra a covid-19, um novo recorde diário no país, segundo informação divulgada pela task force no sábado.

"Ao todo foram administradas, durante o dia de hoje, cerca de 125 mil vacinas, correspondendo a um novo recorde diário de inoculações", acentuou hoje, na mesma nota, a estrutura liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

De acordo com a informação disponibilizada pela task force que coordena a logística da vacinação em Portugal continental, as vacinas abrangeram hoje funcionários ligados ao ensino e profissionais de serviços sociais.