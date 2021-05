Portugal com mais 3 mortes e 375 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal regista esta terça-feira mais 3 mortes e 375 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As mortes registadas ocorreram na região Norte, na região Centro e nos Açores. Quanto aos novos casos, dos 375 registados pela DGS, a região de Lisboa e Vale do Tejo representa quase metade do total, com 175.

Desde o início da pandemia em Portugal já morreram 17.021 pessoas com a doença e foram identificados 845.840 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 22.171 casos, menos 297 em relação a segunda-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 237 doentes, menos 2 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos estão 52 doentes, menos 5.

Os dados indicam ainda que mais 669 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 806.648 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. As autoridades de saúde têm sob vigilância 19.851 contactos, mais 263 relativamente ao dia anterior.

Governo e especialistas voltam ao Infarmed na sexta-feira

Governo e especialistas voltam ao Infarmed na sexta-feira de manhã. Está prevista uma nova reunião sobre a evolução da pandemia.

Com o número de casos a aumentar na região de Lisboa e Vale do Tejo a coincidir com mais uma fase de desconfinamento, o executivo decidiu voltar a juntar investigadores e peritos para definir a estratégia a adotar com a chegada do Verão.

A última reunião do género aconteceu há quase um mês, a 27 de abril.

