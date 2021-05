Portugal sem mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista esta quinta-feira 572 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). Não se registou qualquer óbito.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.022 mortes e 847.006 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 22.452 casos, mais 105 em relação a quarta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 233 doentes. Nos cuidados intensivos estão 53 doentes. Em ambos os casos, os mesmos valores de ontem.

Os dados indicam ainda que mais 467 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 807.532 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 21.834 contactos, mais 1.221 relativamente ao dia anterior.

A incidência nacional é de 57,8 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 54,4 casos/mil habitantes. O R(t) nacional e do continente é de 1,07.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

DADOS POR REGIÃO

Segundo o boletim, a região Norte tem hoje 159 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 339.803 casos de infeção e 5.354 mortes, desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 264 casos, contabilizando-se até agora 320.165 casos e 7.211 mortos atribuídos à covid-19.

Na região Centro registaram-se mais 64 casos, acumulando-se 119.700 infeções e 3.021 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 22 casos, totalizando 30.138 infeções e 971 mortos.

Na região do Algarve, o boletim revela que foram registadas mais 11 infeções, acumulando-se 22.201 casos e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 14 novas infeções, contabilizando 9.674 casos e 69 mortes devido à covid-19.

Os Açores registam 38 novos casos, contabilizando 5.325 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim.

DADOS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 461.838 mulheres e 384.808 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 360 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.940 eram homens e 8.082 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

CARLOS COSTA

Maiores de 50 anos podem agendar vacinação a partir de hoje

As pessoas com mais de 50 anos já podem começar a agendar a vacinação através da internet. De acordo com o responsável da task force para a vacinação, o autoagendamento da vacina contra a covid-19 deve abrir no período da tarde.

O vice-almirante Gouveia e Melo confirmou o aceleramento do processo em todo o território, a par do aumento de doses que estão a chegar ao país.

Valentyn Ogirenko

Mais de meio milhão de pessoas não respondeu ao agendamento para tomar a vacina

Mais de meio milhão de portugueses não respondeu ao agendamento para tomar a vacina contra a covid-19. Terão sido enviadas dois milhões de mensagens, quase um terço ficou sem resposta.

O número é avançado pelo jornal Público.

No autoagendamento, a percentagem é menor, inferior a 5%.

O jornal escreve ainda que, por vezes, há problemas no agendamento da toma da vacina por existirem agendas mistas. Tanto pode ser o centro de saúde a fazer a marcação, como os serviços partilhados do Ministério da Saúde.

Em Lisboa, por exemplo, na semana passada pelo menos 13 mil das mais de 37 mil pessoas previstas para serem vacinadas, não terá comparecido.