Portugal regista 445 novos casos de covid-19

Portugal regista este domingo 445 novos casos de covid-19 e nenhuma morte, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.023 mortes e 848.658 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 22.822 casos, mais 189 em relação a sábado.

O boletim da DGS revela que estão internados 271 doentes, mais 27 em relação a ontem. Nos cuidados intensivos estão 54 doentes, mais 5 em relação a sábado.

Os dados indicam ainda que mais 256 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 808.813 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 2. 847 contactos, mais 378 relativamente ao dia anterior.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal manteve-se em 1,07.

Portugal pode chegar aos 120 casos/100 mil habitantes num prazo de um ou dois meses

A Direção-Geral da Saúde e o Instituto Ricardo Jorge calculam que Portugal poderá chegar aos 120 casos de infeções por cem mil habitantes num prazo de um a dois meses.

Caso se mantenha a tendência atual de crescimento, o Alentejo e a região de Lisboa e Vale do Tejo atingirão estes números mais depressa, num prazo de 15 a 30 dias.

O relatório das "linhas vermelhas" da pandemia, divulgado esta sexta feira, encurta para metade o tempo previsto na semana passada para atingir os 120 casos de infeções por cem mil habitantes no Alentejo e na Região de Lisboa e Vale do Tejo. São as regiões do país em que a tendência crescente é mais acentuada.

Com Lisboa em situação de alerta, testagem à covid-19 foi reforçada

Lisboa entrou em alerta devido ao aumento do nível de incidência e a testagem foi reforçada. A Cruz Vermelha tem postos em vários pontos da cidade. Os testes são gratuitos e rápidos.