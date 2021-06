Portugal com mais 3 mortes e 573 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal regista este sábado mais 3 mortes e 573 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.032 mortes e 852.034 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 23.362 casos, menos 111 em relação a sexta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 265 doentes, menos 2 do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos estão 51 doentes, menos dois.

Os dados indicam ainda que mais 681 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 811.640 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. As autoridades de saúde têm sob vigilância 25.398 contactos, mais 237 relativamente ao dia anterior.

Em atualização.

Todas as regiões de Portugal continental apresentam um índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 acima de 1, com Lisboa e Vale do Tejo a destacar-se com 1,16, indica o relatório do INSA esta sexta-feira divulgado.

Segundo o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva da pandemia de covid-19, apenas a Madeira apresenta um Rt - indicador que estima o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada - abaixo do limite estabelecido de 1, estando agora nos 0,83.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com um Rt mais elevado, tendo passado, no espaço de uma semana, de 1,14 para 1,16, enquanto o Alentejo reduziu o índice de transmissibilidade do vírus de 1,16 para os 1,01.

O Norte, o Algarve e o Centro apresentam um Rt de 1,04 e os Açores de 1,05, de acordo com relatório do INSA.

No que se refere à taxa de incidência acumulada de novos casos a 14 dias, os Açores são a única região do país acima do referencial de 120, apresentando uma taxa de 146,6.

Lisboa e Vale do Tejo regista uma taxa de incidência acumulada de novos casos que subiu dos 68,1 para os 92,7, tendo a Madeira apresentado a maior redução, passando dos 109,7 para os 76,3.

As regiões Norte, Centro e Alentejo apresentam uma taxa de incidência acumulada a 14 dias abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes.

O país "apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 60 e 119,9 por 100 mil habitantes e um Rt superior a 1, ou seja, taxa de notificação moderada e com tendência crescente", refere o INSA, avançando que, a nível europeu, "na mesma situação que Portugal está o Reino Unido".

A partir desta sexta-feira, quem tem entre 45 e 49 anos também já pode agendar online a vacina contra a covid-19. A vacinação dessa faixa etária arranca no dia 14.

Oficialmente, o autoagendamento da vacina contra a covid-19 para a faixa etária entre os 45 e os 49 anos abriu esta sexta-feira à tarde. Mas alguns utentes conseguiram fazer a marcação durante a manhã. A equipa que coordena o plano de vacinação explica que isso aconteceu porque os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde estavam a testar o sistema.

É possível aceder ao portal para agendar online a vacinação através do site da Direção-Geral da Saúde. A plataforma permite escolher o local e o dia em que pretende ser vacinado.

Veja também:

LINKS ÚTEIS