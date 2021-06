Portugal com mais 2 mortes e 612 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal regista este domingo mais 2 mortes e 612 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.034 mortes e 852.646 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 23.715 casos, mais 353 em relação a sábado.

O boletim da DGS revela que estão internados 265 doentes, o mesmo número que no sábado. Nos cuidados intensivos estão 52 doentes, mais 1.

Os dados indicam ainda que mais 257 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 811.897 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 25 398 contactos, o mesmo valor relativamente ao dia anterior.

Mais de metade dos casos registados na região de Lisboa e Vale do Tejo

De acordo com o boletim epidemiológico, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados, com 340 dos 612 registados no período em análise, contabilizando-se até agora 323.105 casos e 7.217 mortos.

As duas mortes foram registadas nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Centro, onde se registaram mais 49 casos, perfazendo 120.143 infeções e 3.025 mortos.

A região Norte observou 151 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 341.380 casos de infeção e 5.356 óbitos desde o início da crise pandémica.

No Alentejo foram assinalados mais 19 novos casos de infeção, totalizando 30.276 contágios e 971 mortos desde o início da pandemia. Na região do Algarve, o boletim da DGS informa que foram registados 30 novos casos, acumulando-se 22.423 contágios pelo SARS-CoV-2 e 363 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou dois novos casos, somando 9.756 infeções e 69 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020. Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores apresentaram 21 novos casos, o que eleva para 5.563 contágios desde o início da pandemia. O número de óbitos, 33, mantém-se inalterado.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 387.642 homens e 464.619 mulheres, segundo mostram os dados da DGS. A entidade informa igualmente a existência de 385 casos de infeção em pessoas de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Segundo o boletim da DGS a maior incidência de casos verifica-se nos grupos etários entre os 20 e os 59 anos.

Do total de vítimas mortais, 8.946 eram homens e 8.088 mulheres. O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.



"A vacina protege de doença grave e fatalidade. O vírus pode continuar a transmitir-se"

O risco de transmissão da covid-19 continua a aumentar na região de Lisboa e Vale do Tejo. Dentro de 15 dias poderá ser ultrapassado o limite de 120 casos por 100 mil habitantes, pondo em causa a atual fase de desconfinamento.

Manuel Santos Rosa, imunologista e professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, não se mostra surpreendido, já que a “proteção individual está a ser muito descurada”, mesmo na comunicação, que tem privilegiado a vacinação. Ainda que a vacinação seja “o grande meio para proteção”, o imunologista alerta que Portugal “ainda tem uma cobertura vacinal bastante discreta”.

Por isso, lembra a importância do uso de máscara, da higienização das mãos e de manter o distanciamento. Explica ainda que as vacinas não previnem a transmissão do vírus, servindo para proteger em relação a fatalidades ou doença grave.

“Enquanto o vírus andar a circular não vamos acabar com a pandemia. Vamos diminuir mortes e internados”, afirma.

