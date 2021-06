Portugal com mais duas mortes e 388 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal regista esta segunda-feira mais duas mortes e 388 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.036 mortes e 853.034 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 23.824 casos, mais 109 em relação a domingo.

O boletim da DGS revela que estão internados 291 doentes, mais 26 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 59 doentes, mais 7.

Os dados indicam ainda que mais 277 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 812.174 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 26.351 contactos, mais 953 do que no dia anterior.

A incidência nacional é de 72,2 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 70,6 casos por 100 000 habitantes. O R(t) nacional é de 1,07 e do continente é de 1,08.

DADOS POR REGIÃO

De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais casos confirmados, com 206 dos 388 registados, contabilizando-se até agora 323.311 casos e 7.212 mortos.

A região Norte tem 93 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 341.473 casos de infeção e 5.357 mortes desde o início da pandemia.

As duas mortes ocorreram nas regiões Norte e em Lisboa e Vale do Tejo.

No Centro, registaram-se mais 18 casos, acumulando-se 120.161 infeções e 3.025 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 13 casos, totalizando 30.289 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim revela que foram registados 32 casos, acumulando-se 22.455 infeções e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira não contabilizou novos casos nas últimas 24 horas. A região contabiliza 9.756 infeções e 69 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm 26 novos casos e contabilizam 5.589 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

DADOS POR FAIXA ETÁRIA E GÉNERO

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 387.834 homens e 464.810 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 390 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.947 eram homens e 8.089 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.188 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.632 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.534 tinham entre os 60 e os 69 anos.



Quase 6.700 suspeitas de reações adversas à vacina registadas em Portugal

Quase 6.700 suspeitas de reações adversas às vacinas contra a covid-19 foram registadas em Portugal e houve 44 casos de morte comunicados em idosos com várias doenças, mas não está demonstrada a relação causa-efeito, segundo o Infarmed.

De acordo com o último relatório a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, até final de maio foram notificadas 6.995 reações adversas, a maior parte (68,3%) referentes à vacina da Pfizer/BioNtech, com 4.782 casos, seguindo-se a da AstraZeneca (Vaxzevria), com 1.509, a da Moderna, com 387, e a da Janssen, com 17 casos.

O Infarmed sublinha, contudo, que "a notificação no âmbito do Sistema Nacional de Farmacovigilância não pressupõe necessariamente a existência de uma relação causal com a vacina administrada" e que a vacinação contra a covid-19 "é a intervenção de saúde pública mais efetiva para reduzir o número de casos de doença grave e morte originados por esta pandemia".

Os dados do Infarmed indicam que por cada 1.000 doses administradas foram comunicadas 1,21 reações no caso da Pfizer (Comirnaty), 1,24 no caso da AstraZeneca (Vaxzevria), 0,74 referentes à Moderna e 0,16 à vacina da Janssen.

No total de 5.790.080 doses administradas, o Infarmed registou 44 notificações de casos de morte em idosos com outras comorbilidades e em que não está demonstrada a relação causal com a vacina administrada.

"Os casos de morte ocorreram em pessoas com uma mediana de idades de 81 anos e não pressupõem necessariamente a existência de uma relação causal com a vacina administrada, uma vez que podem também decorrer dos padrões normais de morbilidade e mortalidade da população portuguesa", refere a Autoridade Nacional do Medicamento.

Milhares de turistas em Portugal regressam ao Reino Unido

Milhares de britânicos que estavam de férias em Portugal regressam esta segunda-feira ao Reino Unido.

Em muitos casos, é uma saída antecipada, depois de Londres ter retirado Portugal da lista de países seguros para viajar. A partir de terça-feira, no regresso ao Reino Unido, é obrigatório cumprir uma quarentena da 10 dias e dois testes à covid-19.

No último fim de semana, mais de 25 mil turistas britânicos deixaram o Algarve.

O cenário tem sido caótico desde que foram anunciadas as novas regras para quem viaje de Portugal para o Reino Unido. Para fazer face ao aumento repentino da procura, as companhias aéreas aumentaram o número de voos e a capacidade dos aviões. Também a testagem teve de ser reforçada. Há agora uma capacidade extra para mais 1.500 a 2.000 mil testes por hora.

O setor da hotelaria já está a sentir os efeitos da medida, uma vez que muitas pessoas optaram por cancelar a vinda.

Ouvidos pela SIC, os turistas contestam a decisão do governo britânico.

Certificado verde de circulação poderá estar disponível a 1 de julho

Luís Marques Mendes afirma que poderá haver articulação entre a União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos para o uso do certificado verde no âmbito da covid-19.

O comentador da SIC revela que poderá ser utilizado já a partir do próximo dia 1 de julho.

