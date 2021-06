Portugal com mais uma morte e 598 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal regista esta terça-feira mais uma morte e 598 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.037 mortes e 853.632 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 23.631 casos, menos 193 em relação a segunda-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 296 doentes, mais 5 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 66 doentes, mais 7 face a ontem.

Os dados indicam ainda que mais 790 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 812.964 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 26.692 contactos, mais 341 do que no dia anterior.

Covid-19. Número de casos em Lisboa está a aumentar em pessoas com menos de 40 anos

A situação no concelho de Lisboa é cada vez mais preocupante.

O número de casos está a crescer na população com menos de 40 anos, que não está a aderir como se esperava ao programa de testagem massiva. Com o concelho a chegar aos 200 casos por 100 mil habitantes, era esperada a realização de mais testes.

Em Lisboa, há testes gratuitos nas farmácias. São levantados 1.000 por dia, mas a Câmara contava com uma procura cinco vezes maior. Há, também, testes para quem não é de Lisboa, mas trabalha na capital, mas num mês só 30 pessoas fizeram este teste.

Num concelho que esta quinta-feira terá a primeira revisão quinzenal de incidência e mais uma vez acima dos 120 casos por 100 mil habitantes. Pelas regras atuais, a continuar assim, dentro de duas semanas Lisboa poderá ter de recuar no desconfinamento.