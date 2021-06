Portugal com mais uma morte e 789 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza este sábado uma morte e 789 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.045 mortes e 856.740 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 24.601 casos, mais 12 em relação a sexta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 300 doentes, menos seis do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 77 doentes, mais cinco em relação a ontem.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 480 novos casos, o que representa 60,8% do total nacional.

Segundo a DGS, a morte registada ocorreu na região Norte.



Felix Kayser / EyeEm

Incidência a subir: Portugal pode ultrapassar linhas vermelhas daqui a 15 dias

Portugal pode ultrapassar as linhas vermelhas da pandemia já daqui a duas semanas, o que obriga o Governo a rever o processo de desconfinamento do país. O aviso é da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Ricardo Jorge.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que tem o risco de transmissão mais elevado.

O número de internados nos cuidados intensivos também tem estado a subir, sobretudo no continente.