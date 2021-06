Portugal com 6 mortes e 1.350 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira 6 mortes e 1 350 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde 24 de fevereiro, quando se registaram 1.480 contágios, que o número de novos casos de infeção não era tão alto.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.055 mortes e 860.395 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 26.248 casos, mais 755 em relação a terça-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 351 doentes, mais 5 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos estão 83 doentes, mais 4.

Os dados indicam ainda que mais 589 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 817.092 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 32.287 contactos, mais 82 relativamente ao dia anterior.

A taxa de incidência nacional, que estava nos 84,5 casos, aumentou para os 91 casos de infeção por 100.000 habitantes.

O índice nacional de transmissibilidade (Rt) aumentou de 1,09 para 1,12.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Um em cada quatro portugueses tem a vacinação contra a covid-19 completa.

O relatório semanal da Direção-Geral da Saúde revela ainda que 42% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina. O número equivale a cerca de 4 milhões e 300 mil pessoas.

A região de Lisboa tem a menor percentagem de pessoas com a vacinação completa.

Investigadores do Instituto Superior Técnico dizem que a região de Lisboa já entrou numa quarta vaga da pandemia. Segundo avançam, a variante Delta, conhecida como variante Indiana, está a tornar-se dominante.

As empresas com mais de 150 trabalhadores vão ter de fazer rastreios de duas em duas semanas, segundo as novas normas de testagem. Os participantes em festas familiares com mais de dez convidados também devem ser testados.

Portugal iniciou esta quarta-feira a emissão e envio do primeiros certificados de vacinação, no âmbito do Certificado Digital Covid da UE.

A partir de amanhã será possível obter três tipos de certificados através do portal SNS24 - de vacinação, de teste e de recuperação.

Para obter o Certificado, o cidadão deve aceder ao portal do SNS 24, seguir as instruções e escolher o tipo de certificado que pretende. Após validação do pedido, o documento é disponibilizado no portal ou pode ser enviado, posteriormente, para um e-amil indicado.

Os passageiros oriundos do Nepal passam a ter de cumprir isolamento profilático devido à covid-19 à chegada a Portugal, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI). A lista integrava até agora a África do Sul, o Brasil e a Índia

Mais de 3,8 milhões de mortos no mundo

A pandemia do novo coronavírus fez pelo menos 3.824.885 mortos em todo o mundo desde que a doença foi detetada na China em finais de dezembro de 2019, de acordo com o balanço da France-Presse.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

