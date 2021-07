Portugal com mais 20 mortes e 3.396 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 20 mortes e 3.396 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.284 mortes e 950.434 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 52.782 casos, menos 752 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que estão internados 835 doentes, menos 20 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 181 doentes.

Os dados indicam ainda que mais 4.128 foram dados como recuperados, fazendo subir para 880.368 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 82.924 contactos, mais 1.073 relativamente ao dia anterior.

A taxa de incidência nacional subiu de 409,0 para 418,3 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente aumentou de 421,3 para 430,8 casos de infeção por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional desceu de 1,09 para 1,07 e no continente de 1,09 para 1,07.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

O pediatra e intensivista Francisco Abecasis e a professora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Alexandrina Ferreira Mendes, estiveram na Edição da Noite da SIC Notícias, esta sexta-feira, para debater dois temas: a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e a vacinação de crianças com mais 12 anos.

Francisco Abecasis diz que as crianças podem ter efeitos secundários mais graves, caso sejam vacinadas, e que por isso é contra a vacinação dos jovens.

"Sou contra a vacinação de crianças e adolescentes nesta fase. A razão é muito simples, estas vacinas foram desenvolvidas com dois objetivos: evitar doença grave e morte. Se as crianças não têm nem doença grave, nem morte, então as vacinas não deviam ser recomendadas para elas porque não foi com esse intuito que foram desenvolvidas e as crianças não vão ter um benefício da vacina", disse à SIC Notícias.