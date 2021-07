Portugal com mais 14 mortes e 2.595 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 9 mortes e 2.595 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.344 mortes e 966.041 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 50.811 casos, menos 750 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que estão internados 924 doentes, menos 30 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 199 doentes.

Os dados indicam ainda que mais 3.331 foram dados como recuperados, fazendo subir para 897.886 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 78.737 contactos, mais 410 relativamente ao dia anterior.

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A taxa de incidência nacional desceu de 428,3 para 419,2 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente manteve-se nos 439,3 casos de infeção por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional voltou a descer - tanto a nível nacional como no continente - 1,01 para 0,98.

Os dados dos índices R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Vacinados infetados transmitem a variante Delta tanto quanto os não vacinados

As pessoas vacinadas e infetadas com a variante Delta podem transmitir o vírus com a mesma rapidez do que as pessoas não vacinadas. Esta é uma das conclusões de um estudo do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

De acordo com o New York Times, que teve acesso ao documento, independentemente de estarem ou não vacinados, os infetados com a variante Delta carregam uma quantidade do vírus no nariz e na garganta dez vezes superior à dos infetados com a variante Alfa, também ela muito contagiosa.

KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA

A investigação revela ainda que a variante inicialmente detetada na Índia é tão contagiosa quanto a varicela e tem uma maior capacidade de romper a proteção conferida pela vacina. Esta mutação pode ainda causar complicações de saúde mais graves.

Para a agência norte-americana o próximo passo é reconhecer que a guerra mudou. Ainda assim, os investigadores continuam a acreditar na eficácia das vacinas na prevenção dos efeitos mais graves da doença, como os internamentos e a morte.

