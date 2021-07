Portugal com mais 17 mortes e 2.590 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 17 mortes e 2.590 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.361 mortes e 968.631 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 49.256 casos, menos 1.555 em relação a ontem.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 959 casos e a região Norte com 923 têm 72,6% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As 17 mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (10), na região Norte (4), na região Centro (1) e na região do Alentejo (2).

O boletim da DGS revela que estão internados 895 doentes, menos 29 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 195 doentes, menos 4.

Os dados indicam ainda que mais 4.128 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 902.014 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 77.455 contactos, menos 1.282 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional é de 419,2 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente está nos 439,3 casos de infeção por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional voltou a descer - tanto a nível nacional como no continente - 1,01 para 0,98.

Os dados dos índices R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A evolução da covid-19 em Portugal regista uma tendência estável e decrescente a nivel nacional, exceto no Norte e Alentejo, de acordo com o relatório de monitorização das "linhas vermelhas" para a covid-19, divulgado esta sexta-feira.

O relatório indica, ainda assim, que é expetável que o número de mortes aumente nas próximas semanas, assim como a pressão nos hospitais.

A Madeira começa hoje a vacinar cerca de 20 mil crianças e jovens a partir dos 12 anos.

Indiferente à recomendação da Direção-Geral da Saúde, o Presidente do Governo Regional garante que vai assumir todos os riscos desta decisão.

Na passada quinta-feira António Costa anunciou a reabertura de bares e discotecas só a partir de outubro. Pouco tempo depois de uma reunião do Conselho de Ministros, os bares foram afinal incluídos na mesma data que a restauração.

Nesta linha de alterações, também as discotecas que tenham CAE de bar podem agora fazer parte deste leque e abrir a partir de domingo.

Sujeitas às mesmas regras aplicadas aos restaurantes e bares, as discotecas vão poder colocar mesas até 6 pessoas no interior e até 10 no exterior. Os clientes terão de permanecer sentados, sem dançar, e com distanciamento. O encerramento mantém-se até às 2 da manhã.

Para entrar vai continuar a ser necessário o certificado digital de vacinação ou teste negativo.

Mais de 4,2 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.202.179 mortos em todo o mundo, entre mais de 196.580.980 de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, Índia, México e Peru.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

