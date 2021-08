Portugal com mais 19 mortes e 2.076 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 19 mortes e 2.076 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.397 mortes e 974.203 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 47.476 casos, menos 2.311 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 945 doentes, menos 23 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 204 doentes, mais 1.

Os dados indicam ainda que mais 4.368 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 909.330 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 72.367 contactos, menos 1.804 relativamente ao dia anterior.

Autoagendamento da vacinação já está disponível para os 16 e 17 anos

O autoagendamento da vacinação contra a covid-19 para os utentes dos 16 aos 17 anos de idade está disponível a partir desta terça-feira, 3 de agosto, com vagas disponíveis para 14 e 15 de agosto.

A possibilidade de os jovens a partir dos 16 anos poderem autoagendar a toma da primeira dose da vacina contra o vírus SARS-CoV-2 surge uma semana depois de ter sido aberta a vacinação para a faixa etária dos 18 ou mais anos.

A modalidade de autoagendamento permite agendar a primeira dose da vacina contra a covid-19, podendo o utente escolher o local o dia da inoculação da vacina. Relembra-se que as segundas doses não são autoagendadas e são sempre no local da primeira dose.

JOSE SENA GOULAO / LUSA

Mais de 70 multas por violação das regras da pandemia nas praias

A Polícia Marítima aplicou mais de 70 multas por violação das regras da pandemia nas praias, maioritariamente nas zonas de Lisboa e do Algarve.

De acordo com o Jornal de Notícias, a falta de máscaras e a realização de eventos sem autorização foram as razões mais comuns de incumprimento, com 22 pessoas multadas no valor de 50 euros por não usarem máscara no acesso ao areal.

No que diz respeito a eventos, 23 foram interrompidos pelas autoridades, com os promotores a serem multados em mais de mil euros.

Horacio Villalobos

