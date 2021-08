Portugal com mais 15 mortes e 3.203 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 15 mortes e 3.203 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.412 mortes e 977.406 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 47.374 casos, menos 102 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 919 doentes, menos 26 do que ontem.

Nos cuidados intensivos está o mesmo número doentes que na terça-feira, 204..

Os dados indicam ainda que mais 3.290 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 912.620 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 70.309 contactos, menos 2.058 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional desceu para 376,9 casos de infeção por 100 000 habitantes. Recuou também no continente: está nos 384,5 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional e no continente baixou para 0,92.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A Direção-Geral da Saúde atualizou a norma sobre a vacinação dos menores de 16 anos. O documento é omisso quanto à obrigatoriedade da prescrição médica para vacinar adolescentes sem doenças, diz apenas que só podem ser vacinados se estiverem acompanhados pelos pais ou representantes legais.

As duvidas continuam: o documento não refere se é ou não obrigatória apresentar uma prescrição médica para que as crianças com menos de 16 anos e que não tenham doenças sejam vacinados contra a covid-19.

O que é certo – e está bem explícito na nova norma – é que as crianças entre 12 e 15 anos que tenham cancro, diabetes, obesidade, insuficiência renal crónica ou sejam transplantados têm recomendação para fazer a vacina.

Mais de 4,2 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.234.618 mortos em todo o mundo, entre mais de 198,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, Índia, México e Peru.

Os países que registaram o maior número de novas mortes nas últimas 24 horas são a Indonésia com 1.759 novas mortes, Brasil (1.318) e Rússia (794).

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

