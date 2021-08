Portugal com mais 18 mortes e 2.377 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 18 mortes e 2.377 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.440 mortes e 982.364 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 44.646 casos, menos 552 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 866 doentes, menos 32 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 194 doentes, menos 2.

Os dados indicam ainda que mais 2.911 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 920.278 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 67.958 contactos, menos 1.428 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional é de 362,7 (era de 376,9) casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente está nos 369,2 (estava nos 384,5) casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional e no continente está em 0,92.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Portugal tinha 53 surtos ativos em lares, até à passada segunda-feira. O número foi avançado, esta quinta-feira, pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Foram contabilizadas 829 pessoas infetadas nestas instituições.

O maior surto ativo foi registado num lar de Proença-a-Nova, onde já houve uma vítima mortal. Apenas 13 utentes e perto de 60 funcionários testaram negativo à covid-19. Todos os idosos e trabalhadores já tinha a vacinação completa.

DSG atualiza norma: espetáculos ao ar livre devem ter bilhetes e lugares marcados

Os espetáculos realizados ao ar livre, mesmo que gratuitos, terão de ter lugares marcados e as entradas serão controladas através da apresentação de bilhete.



A medida está prevista numa orientação atualizada pela Direção-Geral da Saúde que esclarece as dúvidas que as empresas de eventos ainda tinham sobre a realização de eventos em recinto aberto.

Os espetáculos fora de espaços fechados terão de estar devidamente delimitados, de forma a impedir a entrada de pessoas sem bilhete, e o uso de máscara continua, para já, a ser obrigatório.

Ultrapassado marco de 200 milhões de casos de covid-19 no mundo, mais de 4,2 milhões de mortos

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.231 mortos em todo o mundo, entre mais de 200 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, Índia, México e Peru.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

