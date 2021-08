Portugal com mais 17 mortes e 2.621 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 17 mortes e 2.621 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.457 mortes e 984.985 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 44.018 casos, menos 628 em relação a sexta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 838 doentes, menos 28 do que sexta-feira. Nos cuidados intensivos estão 186 doentes, menos 8.

Os dados indicam ainda que mais 3.232 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 923.510 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 63.939 contactos, menos 4.019 relativamente ao dia anterior.

Em atualização.

A mortalidade por covid-19 em Portugal é considerada elevada e pode mesmo aumentar nas próximas semanas, informou o relatório de monitorização das "linhas vermelhas" para a covid-19.

O relatório aponta a subida dos casos nas pessoas com mais de 80 anos como razão.

"Em 4 de agosto de 2021, a mortalidade por covid-19 registou um valor de 16,4 óbitos em 14 dias por 1 000 000 habitantes, valor superior ao limiar de 10,0 óbitos em 14 dias por 1 000 000 habitantes, definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC). Este indicador apresenta uma tendência crescente, que se poderá manter nos próximos dias, dado o aumento do número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 observado no grupo etário acima dos 80 anos", é acrescentado no documento.

Por outro lado, o documento refere que a pandemia está a perder força a nível nacional.

O número de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) regista uma "tendência estável a decrescente", com redução de cinco pontos percentuais face à semana passada, informou o mesmo relatório.

"O número de casos de COVID-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência estável a decrescente, correspondendo a 77% (na semana anterior foi de 82%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas. O maior número de internados observa-se atualmente na região de LVT [Lisboa Vale do Tejo] (106), onde foi ultrapassado o limiar crítico regional definido", refere o documento da Direção-Geral de Saúde (DGS) e do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA).