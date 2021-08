Portugal com mais 18 mortes e 1.094 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 18 mortes e 1.094 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.485 mortes e 988.061 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 44.734 casos, menos 199 em relação a domingo.

O boletim da DGS revela que estão internados 857 doentes, mais 8 do que domingo. Nos cuidados intensivos estão 189 doentes, mais cinco.

Os dados indicam ainda que mais 1.275 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 925.842 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 62.415 contactos, menos 1.580 relativamente ao dia anterior.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 374 casos e a região Norte com 393 têm 70,1% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As 18 mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (11), na região Norte (4) no Alentejo (2) e no Algarve (1).

Dados por faixa etária

Relativamente às idades das vítimas o boletim revela que 11 tinham mais de 80 anos, quatro entre os 70 e os 79 anos, duas entre os 60 e os 69 e uma entre os 50 e os 59 anos.

No que respeita às 1.094 infeções nas últimas 24 horas, o boletim regista que 88 têm entre 0 e 9 anos, 232 entre 10 e 19 anos, 290 entre 20 e 29 anos, 158 entre 30 e 39 anos, 117 entre 40 e 49 anos, 78 entre 50 e 59 anos, 70 entre 60 e 69 anos, 31 entre 70 e 79 anos e 30 com mais de 80 anos.

Dados por região

A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 374 novas infeções, contabiliza até agora 386.073 casos e 7.474 mortos.

Na região Norte foram registadas 393 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 381.862 casos de infeção e 5.456 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 87 casos, acumulando-se 131.855 infeções e 3.056 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 21 casos, totalizando 34.664 infeções e 988 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim revela que foram registados 157 novos casos, acumulando-se 34.820 infeções e 401 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 34 novos casos, somando 10.889 infeções e 72 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 28 novos casos contabilizando 7.898 casos e 38 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.



TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A taxa de incidência nacional desceu para 336,1 casos de infeção por 100.000 habitantes. No continente também recuou para 341,4 casos de infeção por 100.000 habitantes.

O R(t) nacional e no continente subiu de 0,92 para 0,93.

Os dados dos índices R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Vacinação em "casa aberta" disponível para maiores de 25 anos

As pessoas com 25 ou mais anos sem agendamento da vacinação podem dirigir-se, a partir desta segunda-feira, aos centros "casa aberta" para receberem a primeira dose da vacina contra a covid-19, anunciou a equipa que coordena o plano de vacinação.

"Nesta modalidade são vacinadas primeiras doses de utentes elegíveis que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses", disse em comunicado.

Há um novo sistema de senhas digitais que passa, a partir desta segunda-feira, a estar disponível na "esmagadora maioria" dos centros de vacinação. O objetivo é evitar que os utentes estejam numa fila para serem vacinados.

Se quiser ser vacinado na modalidade de "Casa Aberta", pode aceder ao portal criado para o efeito e tirar uma senha no dia em que pretender ser vacinado, obrigatoriamente num centro de vacinação localizado no concelho de residência.

Na solicitação da senha digital, o utente deve ter em atenção o seguinte:

Antecipadamente consultar no portal da afluência e verificar se o centro de vacinação pretendido tem o semáforo verde; Após preencher e submeter o formulário, deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista. As segundas doses serão sempre no local da primeira dose.

