Portugal com mais 17 mortes e 2.232 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 17 mortes e 2.232 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.502 mortes e 990.293 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 43.244 casos, menos 1.490 em relação a segunda-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 829 doentes, menos 28 do que segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 186 doentes, menos 3.

Os dados indicam ainda que mais 3.705 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 929.547 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 60.171 contactos, menos 2.244 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência desce, R(t) sobe ligeiramente

A taxa de incidência nacional é de 336,1 (era de 362,7) casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente está nos 341,4 (estava nos 369,2) casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional e no continente está em 0,93 (anteriormente situado em 0,92).

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A erradicação global da covid-19 é "provavelmente viável", graças à vacinação, às medidas de saúde pública e ao interesse global em controlar a pandemia, segundo um novo estudo.

Para os signatários do estudo publicado no BMJ Global Health, as políticas de saúde e o interesse global em decorrência das crises financeiras e sociais fazem com que a erradicação do vírus seja possível, mas, segundo especialistas da Universidade de Otago Wellington (Nova Zelândia), os principais objetivos são garantir uma maior cobertura de vacinação, capaz de responder com rapidez às variantes.

Os investigadores usaram um sistema de pontuação de três pontos para cada uma das 17 variáveis, incluindo a disponibilidade de uma vacina segura e eficaz, imunidade vitalícia, o impacto das medidas de saúde pública e gestão governamental eficaz de controlo da infeção. Também a preocupação política e pública com repercussões económicas e sociais ou a aceitação de medidas restritivas foram calculadas.

Os especialistas reconhecem que os desafios técnicos da erradicação da covid-19 incluem a baixa aceitação da vacina e o surgimento de variantes mais transmissíveis: "Porém, a evolução viral tem os seus limites. É de se esperar que o vírus acabe por atingir a sua capacidade máxima e que novas vacinas sejam concebidas", argumentam.

No entanto eliminação da covid-19 foi alcançada e sustentada em longos períodos, em várias regiões asiáticas, "fornecendo a prova [...] de que a erradicação global é tecnicamente possível", resumem. O estudo identifica, entre os desafios futuros, conseguir a cooperação internacional para combater o "nacionalismo das vacinas".

