Portugal com mais 11 mortes e 2.708 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 11 mortes e 2.708 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.525 mortes e 995.949 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 44.407 casos, mais 488 em relação a quarta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 754 doentes, menos 31 do que quarta-feira. Nos cuidados intensivos estão 169 doentes, menos 12 .

Os dados indicam ainda que mais 2.209 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 934.017 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 57.278 contactos, menos 836 relativamente ao dia anterior.

ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE E TAXA DE INCIDÊNCIA

A taxa de incidência nacional é de 326,5 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente está nos 331,6 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional e no continente está em 0,94.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Vacinação suspensa no Queimódromo do Porto

A vacinação foi suspensa esta quinta-feira no Queimódromo do Porto pela coordenação da Task-Force de Vacinação para averiguação do cumprimento das normas e procedimentos em vigor.

A decisão decorre de uma alegada falha na cadeia de frio que pode comprometer aas vacinas.

Os utentes vacinados nos dias 9 e 10 de agosto serão contactados pelas entidades de saúde, até à próxima semana, no sentido de monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas.

"Dadas as características das vacinas contra a COVID-19, não é expectável que a falha ocorrida no processo de conservação tenha impacto na saúde dos utentes. O INFARMED está a acompanhar a situação. Na eventualidade de existir alguma suspeita de reação adversa, esta deve ser comunicada através do Portal RAM (https://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram)", informou a task-force em comunicado.

De acordo com a nota enviada às redações, será solicitada uma investigação dos factos à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. (IGAS).

"Os agendamentos previstos para este centro de vacinação serão reagendados para outros centros nas proximidades", acrescenta.

O coordenador da task-force estará hoje no Porto. À noite, o vice-almirante Gouveia e Melo estará no Jornal da Noite.

Gouveia e Melo garante que não há risco para as pessoas vacinadas após falha na cadeia de frio

O vice-almirante Gouveia e Melo garante que não há qualquer risco para as cerca de 980 pessoas vacinadas a 10 e 11 de agosto, depois das falhas na cadeia de frio.

Todos os que tinham vacinação agendada para o Queimódromo estão a ser redirecionados para o Regimento de transmisssões do Porto.

AUTOAGENDAMENTO PARA MAIORES DE 12 ANOS DISPONÍVEL

O autoagendamento da vacina contra a covid-19 para as pessoas entre 12 e 15 anos de idade vai ficar esta quinta-feira disponível, sendo possível realizar o pedido até sábado.

Durante três dias, a plataforma para realizar o pedido de agendamento vai estar disponível exclusivamente para esta faixa etária, para a qual já estão previstos dois períodos para a administração das primeiras doses de vacina.

De acordo com o calendário divulgado na quarta-feira pela 'task-force' que coordena o processo de vacinação contra a covid-19, os jovens a partir dos 12 anos que façam o autoagendamento até sábado serão vacinados em dois fins de semana: 21 e 22 de agosto e 28 e 29 de agosto.

Depois, as segundas doses serão administradas nos fins de semana de 11 e 12, e 18 e 19 de setembro, para que esta faixa etária possa concluir o processo de vacinação antes do início do ano letivo.