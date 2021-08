Portugal com mais 12 mortes e 2.598 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 12 mortes e 2.598 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.537 mortes e 998.547 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 44.455 casos, mais 48 em relação a quinta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 732 doentes, menos 22 do que quinta-feira. Nos cuidados intensivos estão 162 doentes, menos 7.

Os dados indicam ainda que mais 2.538 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 936.555 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 57.123 contactos, menos 155 relativamente ao dia anterior.

Incidência volta a baixar e Rt volta a subir

A taxa de incidência de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias baixou novamente no continente e a nível nacional, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) voltou a aumentar, passando de 0,94 para 0,95.

O boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional da Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado hoje revela que a taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) desceu para 319,9, a nível nacional, quando na quarta-feira estava nos 326,5.

Em Portugal continental, a taxa de incidência desceu hoje para 324,6 (na quarta-feira situava-se nos 331,6).O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - é hoje de 0,95 em todo o território de Portugal (era de 0,94 na quarta-feira).

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

O nível de risco na matriz de monitorização da pandemia de covid-19 fixa-se agora em 480 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, em vez dos anteriores 240.

De acordo com o portal do Governo para a covid-19, "a monitorização da evolução da pandemia continuará a ser feita com base nos indicadores de incidência e Rt, agora adaptados de acordo com a evolução da vacinação (nível de alerta passa para 240, nível de risco passa para 480)".

Mais de 100 mil jovens com 16 e 17 anos vão ser vacinados este fim de semana

Os centros de vacinação vão encher-se no fim de semana, numa operação para vacinar em dois dias os jovens de 16 e 17 anos, com mais de 100 mil marcações feitas e a possibilidade de recorrer à "Casa Aberta".

No total, há cerca de 102 mil jovens com marcação para a toma da primeira dose da vacina contra a covid-19 e vão todos fazê-lo entre sábado e domingo.

Segundo a 'task-force' responsável pelo processo, todos os centros de vacinação vão estar na sua capacidade máxima instalada durante esses dois dias, mas o objetivo é vacinar ainda mais pessoas.

Por isso, além dos 102 mil que realizaram o autoagendamento no início do mês, e que representam cerca de metade da população desta faixa etária, vai estar também disponível a modalidade "Casa Aberta".

Esta modalidade, que funciona em horários limitados, dispensa a marcação prévia, exigindo apenas a obtenção de uma senha digital através do portal do Ministério da Saúde, e atualmente só está disponível para maiores de 18 anos.

No entanto, o fim de semana será dedicado à faixa etária dos 16 aos 17 anos e, por isso, a 'task-force' quer que mesmo aqueles sem marcação se vão vacinar.

"Nunca vamos conseguir obter a imunidade de grupo"

Pedro Esteves, investigador do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, afirma que mais importante do que a vacinação contra a covid-19, neste momento, é o uso de máscara e distância de segurança.

Em entrevista à SIC Notícias, o professor de Biologia considera que pode não ser possível atingir a imunidade de grupo.

"Com os dados que nós temos, tudo aponta para que não haja qualquer possibilidade de termos imunidade de grupo", diz o investigador.