Portugal com mais 8 mortes e 2.676 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 8 mortes e 2.676 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.630 mortes e 1.017.308 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 44.588 casos, mais 328 em relação a quinta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 681 doentes, menos seis do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos estão 145 doentes, mais 2.

Os dados indicam ainda que mais 2.996 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 955.090 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 50.638 contactos, menos 389 relativamente ao dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo, com 885 novos casos, e a região Norte, com 911, são as áreas onde se localiza a grande maioria das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (seis) e no Norte (duas).