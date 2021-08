Portugal regista 15 mortes e 2.552 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 15 mortes e 2.552 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.689 mortes e 1.028.421 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 45.408 casos, mais 418 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 670 doentes, menos 18 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 150 doentes, mais 6 face a quarta-feira.

Os dados indicam ainda que mais 2.119 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, fazendo subir para 965.324 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 46.610 contactos, menos 91 relativamente a ontem.

TAXA DE INCIDÊNCIA SOBE E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

a taxa de incidência de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias registou Na quarta-feira uma subida no continente e a nível nacional e o índice de transmissibilidade (Rt) mantém-se estável em 0,98.

O boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge revela que a taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) subiu de 310,4 para 312,8 a nível nacional. Em Portugal continental, a taxa de incidência subiu de 314,6 para 317,1.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - mantém-se em 0,98 em todo o território de Portugal.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda, quarta e sexta-feira.

"É muito provável que este vírus vá exigir vacinações regulares"

Carlos Robalo Cordeiro afirma que é normal que os anticorpos contra a covid-19 diminuam à medida que o tempo passa, mesmo com a toma da vacina, e reconhece que é "muito provável" que o novo coronavírus vá exigir vacinações regulares.

Na SIC Notícias, falou sobre o possível reforço da vacina, o processo de vacinação em Portugal, a variante Delta e os estudos sobre a vacinação.

O diretor do Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra diz que o importante, neste momento, é o foco no final do processo de vacinação, que está com 72% da população totalmente vacinada.

Carlos Robalo Cordeiro chama ainda a atenção para o problema de certos países que estão muito abaixo na vacinação: "Temos uma desigualdade brutal".

Para Carlos Robalo Cordeiro, este pode ser um fator para o aparecimento de novas variantes.

Portugal é o 2º país do mundo com mais população com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19

O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 admitiu, na quarta-feira, que na próxima semana a taxa de vacinação com primeiras doses deverá atingir os "85 ou 86%", situando-se ainda nos 81,6%. As previsões apontam que o plano de vacinação português esteja concluído já no mês que vem.